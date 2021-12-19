«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Англии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» – «Челси».

Ставка: победа «Челси» + тотал меньше 3.5 мяча.

«В Англии бушует новый штамм коронавируса. Много матчей в АПЛ отменяется. Однако лига пытается сохранить хоть какие-то встречи. Учитывая приближающийся «боксинг дэй», боюсь представить, как клубам придётся играть друг с другом. График будет сумасшедшим. Если эти игры, конечно, вообще состоятся.



Тем не менее «Вулверхэмптон» — «Челси». Пока что эта игра не отменена. Хотя у команд есть заболевшие, но их не так много. В частности, синим в атаке уже вряд ли помогут Вернер и Лукаку. Хотя оба форварда не лучшим образом проводят этот сезон.



Эта игра важна для «Челси», ведь он начал понемногу отставать от лидирующих в АПЛ «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Ещё недавно они втроём бились за первую строчку. Но команда Тухеля стала часто терять очки. Дважды, например, она сыграла совсем необязательно вничью с «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» (1:1 оба раза).



Донимают «Челси» проблемы с составом. Без Ковачича и Канте тяжело команде приходилось в центре поля. Но сейчас француз вроде как вернулся. Так что частично проблемы лондонцев решены. Осталось, чтобы не появилось в команде новых инфицированных.



«Вулверхэмптон» же пытается не отстать от команд с шестой и седьмой строчек. Пока что «волки» идут на восьмой позиции. От «МЮ» и «Тоттенхэма» они отстают на три и один балл, соответственно.



Не думаю, что «Вулверхэмптон» сможет оказать серьёзное сопротивление «Челси» в очном матче. Синие уже потеряли достаточно очков. Проиграть или сыграть вничью ещё раз они сейчас не могут себе позволить. Так что я предложу поставить на то, что выиграет «Челси», а тотал будет меньше 3.5 мяча».

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».