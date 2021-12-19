«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Роман Гутцайт дал свой прогноз на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Челси».

Ставка: обе забьют — нет за 1.64.

«Челси» играл на неделе против «Эвертона». Четверо заболевших коронавирусом было уже на тот момент в команде Томаса Тухеля. Это определённым образом сказывается на атакующем потенциале «Челси». По моментам лондонцы выглядели лучше, но очки всё равно потеряли. У лондонцев сбилась игра в обороне. На протяжении шести матчей во всех турнирах «Челси» пропускает, а ведь игра на ноль была отличительной чертой команды Тухеля.



«Вулверхэмптон» в семи матчах подряд играет низы. В семи матчах подряд играет ставка «обе забьют — нет». За 17 туров «Вулверхэмптон» забил 13 мячей и пропустил 14. Думаю, и на этот раз нас ожидает не самая результативная игра».

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».