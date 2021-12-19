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«Милан» — «Наполи»: фрибет 1000 рублей к матчу Серии А

«Милан» — «Наполи»: фрибет 1000 рублей к матчу Серии А
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19 декабря пройдёт матч Серии А между «Миланом» и «Наполи». Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на этот матч!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен автоматически после выполнения всех условий в мобильном приложении Фонбет.

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