СКА — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 20 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Спартак».
Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.01.
«Считается, что европаузы в первую очередь нужны тем командам КХЛ, которые до начала этой самой европаузы играли, мягко говоря, не очень. Ну, не настолько не очень, что им в этом сезоне уже ничего не поможет. Речь идёт в основном о тех, кто играл-играл, но в итоге поднакушался и, ползая по льду, как беременные каракатицы, мечтал об отдыхе, как о манне небесной.
Ни СКА, ни тем более «Спартак» к таким командам не относятся. Питерский наставник Валерий Брагин даже оказался в топе тренеров лиги, а красно-белые ушли на каникулы, имея действующую серию из трёх побед подряд.
Предположу, что серия эта в Санкт-Петербурге накроется медным тазом. «Спартак» в этом сезоне вообще играет серийно, как приморский маяк – то горит, то не горит. И обычно остановка на разгоне ни к чему хорошему не приводит. Даже если бы из СКА на Кубок Первого канала призвали бы пару десятков человек, то армейцам с их скамейкой это было бы фиолетово и перпендикулярно. Но поскольку на этот раз из базового клуба сборной в сборной оказалось игроков в гомеопатических количествах, то все будут готовы 20 декабря рвать и метать. И Брагин никуда из команды не уезжал, а всё это время ей занимался.
Поэтому при всём моём уважении к «Спартаку» победит на глазах своей публики всё-таки СКА. Это будет нелегко и небеспроблемно, но питерцы всё равно справятся в основное время и, предположу, даже не с минимальным преимуществом в счёте, а с приличным перевесом в две-три шайбы», — сказал Лебедев.
Прогноз на матч «Металлург» — «Северсталь».
Прогноз на матч «Автомобилист» — «Барыс».
Прогноз на матч «Йокерит» — ЦСКА.
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