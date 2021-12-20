«Леванте» — «Валенсия»: прогноз Борхи Пардо на матч чемпионата Испании

Испанский журналист Борха Пардо дал прогноз на матч Примеры «Леванте» — «Валенсия».



Ставка: ничья за 3.30.



«Местное дерби, в котором хозяева сейчас в крайне неудобном положении. «Леванте» идёт в самом низу таблицы, а «Валенсия» занимает седьмое место. Хозяева этой встречи ещё и проиграли в Кубке Испании «Алькояно». Фаворитом этого матча, конечно, по умолчанию выглядит «Валенсия». Однако у «Леванте» есть такие игроки, как Моралес, Рохер Марти, Энес Барди, Хосе Кампанья, Микаэль Мальса и Гонсало Мелеро. Они могут сделать результат для своей команды, да и болельщики будут за «Леванте». При этом «Валенсия» уже несколько недель показывает по-настоящему хороший футбол. Мне кажется, что вариант с ничьей здесь очень даже подходит», — сказал Пардо.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри».



Прогноз на матч «Леванте» — «Валенсия».



Прогноз на матч «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед».