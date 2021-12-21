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«Севилья» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Севилья» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона».

Ставка: победа «Севильи» за 2.53.

«Севилья» проиграла последний матч в группе Лиги чемпионов, что в итоге привело коллектив на третью позицию, что повторила и «Барселона». Сегодняшние противники отправляются во второй по силе клубный турнир Европы, где станут претендентами на титул.

В чемпионате Испании «нервионцы» вышли на вторую позицию – на счету красно-белых 11 побед и четыре ничьих, что принесло 37 очков.

Где покажут матч «Севилья» — «Барселона»?

У каталонцев на 10 пунктов меньше – подопечные Хави забили 28 голов, что непривычно мало для такого клуба. В трёх из пяти последних туров сине-гранатовые сумели добиться успеха, но последний матч показал, что играет молодёжь нестабильно и чего ждать от команды, неизвестно. «Барса» может забить два мяча подряд, следом за чем за пару минут пропустить пару голов от андердога.

«Севилья» в этой игре выглядит более предпочтительно – опытный сыгранный состав и огромная турнирная мотивация. Кроме того, знаю по себе, что на игры с каталонцами все выходят с максимальным настроем и желанием.

Ожидаю активный атакующий футбол и непростую победу «Севильи», которая способна найти слабые стороны у Хави и его дружины», — сказал Мостовой.

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