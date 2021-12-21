«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Барыс».
Ставка: победа «Барыса» в основное время за 3.64.
«Начнём с того, что «автомобилисты» в принципе не любят кошачьих, в том числе и казахстанских. Ну не умеют они противостоять этой породе хоккейных команд, и ситуация практически не изменилась и после того, как на екатеринбургский клуб пролился дождь из денежных знаков. А это означает, что вне зависимости от того, с кем играет «Автомобилист», с «Ак Барсом» ли или с «Барысом», вне зависимости от места проведения матча фаворитом автоматически становится отнюдь не уральский клуб.
Дальше, в принципе, можно не идти, поскольку там сплошная неизвестность. Откуда же нам знать, кто и насколько продуктивно провёл европаузу, кто волею божией побежит, а кто величием аллаха встанет? Закладываться на это мы не можем, но должны понимать, что во всех матчах после Евротура заложена большая неизвестная. Если её не учитывать, то «Барыс» в Екатеринбурге должен не без труда, но всё-таки победить. Скорее всего, разница в счёте будет невелика, как бы не в одну шайбу. Но при этом казахстанские «кошачьи» справятся в основное время, а на последних секундах, надо полагать, героически отобьются от шестерых уральцев», — сказал Лебедев.
Прогноз Анатолия Емелина на матч «Ак Барс» — «Трактор».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Металлург» — «Северсталь».
Прогноз на матч Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Торпедо».
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