«Ювентус» — «Кальяри»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» – «Кальяри».



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 2.12.



«Ювентус» сыграет с «Кальяри» в очередном туре итальянского чемпионата. Туринцы вроде бы начинают набирать форму. Сейчас они не проигрывают уже в четырёх турах кряду. Потихоньку команда Аллегри начинает приближаться к зоне еврокубков.

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Собственно, «Фиорентина» и «Рома», стоящие выше «Ювентуса», имеют такое же количество очков. Так что мы можем увидеть «старую синьору» в топ-5 уже после этого тура. Но, конечно, даже Лига Европы и Лига конференций — недостаточно хороший результат для туринцев. Они хотят зацепиться за Лигу чемпионов.



Но сначала клубу нужно обыгрывать «Кальяри». Эта команда «влачит своё существование». Она идёт на предпоследнем месте, и дела у неё идут не очень хорошо. Недавно шёл клуб на небольшой серии ничейных результатов. Однако сейчас он снова начал проигрывать. Недавно нанёс поражение «Кальяри» «Удинезе», идущий не так далеко впереди (0:4).



В этом сезоне без усилений в трансферное окно будет тяжело этому клубу. До новых сделок в Италии остался как раз один тур. И именно сейчас «Кальяри» играет с «Ювентусом». Будет тяжело аутсайдеру в этой встрече.



Здесь «Ювентус», конечно, фаворит. В прошлом туре на выезде туринцы уверенно обыграли «Болонью». Сейчас же у них домашний матч. Клуб набрал ход, и он должен побеждать с крупным счётом, на мой взгляд. Моя ставка здесь — азиатская фора (-2) на «Ювентус», — сказал Калиниченко.

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