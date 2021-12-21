«Ювентус» — «Кальяри»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» – «Кальяри».
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 2.12.
«Ювентус» сыграет с «Кальяри» в очередном туре итальянского чемпионата. Туринцы вроде бы начинают набирать форму. Сейчас они не проигрывают уже в четырёх турах кряду. Потихоньку команда Аллегри начинает приближаться к зоне еврокубков.
Где смотреть матч «Дженоа» — «Аталанта»?
Собственно, «Фиорентина» и «Рома», стоящие выше «Ювентуса», имеют такое же количество очков. Так что мы можем увидеть «старую синьору» в топ-5 уже после этого тура. Но, конечно, даже Лига Европы и Лига конференций — недостаточно хороший результат для туринцев. Они хотят зацепиться за Лигу чемпионов.
Но сначала клубу нужно обыгрывать «Кальяри». Эта команда «влачит своё существование». Она идёт на предпоследнем месте, и дела у неё идут не очень хорошо. Недавно шёл клуб на небольшой серии ничейных результатов. Однако сейчас он снова начал проигрывать. Недавно нанёс поражение «Кальяри» «Удинезе», идущий не так далеко впереди (0:4).
В этом сезоне без усилений в трансферное окно будет тяжело этому клубу. До новых сделок в Италии остался как раз один тур. И именно сейчас «Кальяри» играет с «Ювентусом». Будет тяжело аутсайдеру в этой встрече.
Здесь «Ювентус», конечно, фаворит. В прошлом туре на выезде туринцы уверенно обыграли «Болонью». Сейчас же у них домашний матч. Клуб набрал ход, и он должен побеждать с крупным счётом, на мой взгляд. Моя ставка здесь — азиатская фора (-2) на «Ювентус», — сказал Калиниченко.
Почему «Барселона» разочарует в матче с «Севильей»?
Прогноз на матч «Рома» — «Сампдория».
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».
- 21 декабря 2021
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 20 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 декабря 2021
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
09:30
-
08:45