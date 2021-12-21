«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Трактор».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.04.



«Большой хоккей отучает быть злопамятным. Скажем, повозили тебя сегодня мордой по льду, а послезавтра тебе уже играть в другом конце страны, а потом ещё через два дня – ещё матч, и там снова повозят. И если копить все обидки, то в конце концов от злости может и разорвать. Поэтому среди хоккеистов нередки случаи, когда уже в раздевалке, собираясь на игру, один другого спрашивает:



— А как мы с этим соперником в прошлый раз сыграли?



А тот, поскольку 10 минут назад погуглил, отвечает ему с профессорским видом:



— Ну ты склеротик! Ты ж тогда победную шайбу забил…

— А-а-а… Ну да…



Поэтому хоккеисты в целом зла не помнят, но бывают и исключения. И предыдущий матч «Ак Барса» и «Трактора», проходивший в Челябинске, вполне может таким исключением стать. Во-первых, потому что трёхкратных обладателей Кубка Гагарина не так уж и часто столь же брутально возят мордой об лёд. Во-вторых, матчи, в которых «большие татары» не забивают, можно за сезон по пальцам пересчитать. А в прошлом матче всё совпало, и «Ак Барс» в Челябинске проиграл со счётом 0:5. И если даже кто-то из казанских хоккеистов успел это забыть, то можно не сомневаться, что Дмитрий Квартальнов им напомнит, причём, скорее всего, в особо извращённой форме.



Поэтому можете не сомневаться: «большие татары» будут взведены и накручены. И, скорее всего, победят и, скорее всего, в основное время. Вряд ли в целом будет заброшено много шайб, поэтому на счёт столбиться не рекомендую, а вот на хозяйскую победу в основное время – самое то», — сказал Лебедев.

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