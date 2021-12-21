«Дженоа» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Дженоа» – «Аталанта».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.03.



«Дженоа» примет «Аталанту» в 19-м туре итальянской Серии А. «Грифоны» сейчас привлекают внимание своим тренером — Андреем Шевченко. Правда, пока что у него не очень хорошо всё идёт в клубе. Их локальной победой недавно был успех в Кубке с не самым сильным противником — «Салернитаной».



Однако в Серии А «Дженоа» в последнее время только проигрывает. Клуб в ближайшее время может потерять шансы на скорый выход из зоны вылета в чемпионате. Сейчас «Венеция», идущая на 16-м месте, уже обгоняет «грифонов» на семь баллов. «Специя» же пока оторвалась не так сильно — на три очка.



У «Дженоа» в последнее время мало голов. Поначалу забитые мячи тяжело давались подопечным Шевченко. В последних турах они хотя бы по одному голу начали забивать — тут есть хоть какой-то прогресс. Но команда всё равно слабая и нуждается в усилении. Надеюсь, в зимнее трансферное окно Шевченко получит пару интересных исполнителей в своё распоряжение. Без них «грифонам» будет тяжело остаться в Серии А.



А соперник у «Дженоа» в этом туре опять весьма непростой. «Аталанта» вновь входит в топ-4 чемпионата. В последнем туре она с грохотом проиграла важный матч «Роме». Дома команда Гасперини уступила со счётом 1:4 — хотя казалось, что ничто такой счёт не предвещает до игры. Всё-таки иногда Моуринью выдаёт очень неожиданные результаты.



Но сейчас бергамаскам выпало играть против лёгкого противника — в сравнении с той же «Ромой». «Дженоа» будет очень тяжело с озлобленной «Аталантой». Однако команда Шевченко, как я сказал выше, начала забивать. Так что я предложу поставить на такой спорный вариант — обе команды забьют + тотал больше 2.5», — сказал Калиниченко.

Где смотреть матч «Дженоа» — «Аталанта»?

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