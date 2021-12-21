«Авангард» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 21 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Торпедо».
Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1.67.
«Европауза для нижегородцев пришлась совсем некстати. Они только-только разогнались, одержав три победы подряд, в том числе и над основными конкурентами за место под солнцем. Действующий чемпион будет для них хорошим мотиватором, но является ли это достаточным условием для победы на выезде – большой вопрос. В дело опять вступает «коэффициент неизвестности», который применим для каждого матча после паузы, и мы никогда не сможем его вычислить. Да что там мы! Тренеры в своих командах не могут его подсчитать.
Если бы не европауза и этот коэффициент, я бы, пожалуй, решился бы на неожиданный прогноз, предсказав торпедовцам какие-либо очки на «ястребиной» арене. Но я хорошо помню, что практически из всех каникул нижегородцы выходят достаточно тяжело, и им нужно время на раскачку. А тут в качестве раскачки дают «Авангард».
Поэтому будет тяжёлая и где-то даже вымученная, но всё-таки домашняя победа «Авангарда», одержанная в основное время. Про преимущество в счёте говорить ничего не буду, хоть и подозреваю, что оно должно быть небольшим, как и общее количество заброшенных в матче шайб», — сказал Лебедев.
Прогноз Анатолия Емелина на матч «Ак Барс» — «Трактор».
Ставка на матч «Амур» — «Нефтехимик».
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