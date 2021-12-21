«Севилья» — «Барселона»: прогноз Дениса Наливайко на игру Примеры

Известный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч испанской Примеры «Севилья» — «Барселона».
Ставка: победа «Севильи» с форой (0) за 1.83.
«Севилья» — «Барселона» отложенная игра испанской Ла Лиги и последняя игра в этом календарном году для этих команд. Оба клуба выиграли свои матчи в предыдущем туре. Разница лишь в том, что «Севилья» играла против «Атлетико» Мадрид.
Где покажут матч «Севилья» — «Барселона»?
Это была очень интересная и динамичная игра. «Барселона» с трудом обыграла «Эльче», ведя в счете 2:0, «Эльче» сумел сравнять счет, но Нико принес победу сине-гранатовым. Пока «Барселона» до зимнего трансферного окна, как минимум команда парней-мальчиков Хави, потому что очень молодой состав.
У «Севильи», несмотря на обилие травм, состав очень сильный. Я бы в этой встрече не рисковал и взял победу «Севильи» с нулевой форой, взять чистую победу всё-таки не рискну», — сказал Наливайко.
Почему «Барселона» разочарует в матче с «Севильей»?
Прогноз на матч «Рома» — «Сампдория».
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».
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