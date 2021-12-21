«Дженоа» — «Аталанта»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 19-го тура итальянской Серии А «Дженоа» — «Аталанта».



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Тяжеловато пока приходится Андрею Шевченко во главе «Дженоа». Такого старта плохого, насколько я понимаю, не было вообще ни у кого из тренеров генуэзцев. Но ему верят, и я надеюсь, рано или поздно всё будет здорово. В данном случае, конечно, тяжело рассчитывать на хороший результат.



«Аталанта» после поражения от римлян (1:4) будет очень злой. Но некоторый спад в игре команды из Бергамо нельзя не заметить, и это уже проявлялось с «Вероной». С «Ромой» вообще вылезло во всей красе. Не получается у команды с таким ограниченным составом и короткой скамейкой играть на два фронта на протяжении всей первой половины сезона, с максимальной выкладкой, так, чтобы к концу года остались силы.



«Дженоа», несмотря на поражение, почти всё время забивает. Забили в генуэзском дерби «Сампдории», поразили ворота «Лацио». Думаю, забьют и «Аталанте» обязательно. Гости вообще никогда практически не уходят без забитых мячей. Кстати, не удивлюсь, если «Дженоа» наконец-то наберёт очки именно в этой встрече, сыграв минимум вничью. Команда из Бергамо, возможно, не сможет одержать победу, но свой мяч в ворота «Дженоа» обязательно забьёт. Исходя из этого, получается у нас очень хорошая ставка — обе забьют. Коэффициент для такого верхового матча достаточно приличный — 1.75, по-моему, надо ставить. В этом матче буду болеть за двух людей — Андрея Шевченко и Алексея Миранчука. Пожелаю одному забить, а второму обязательно набрать очки», — сказал Занозин.

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