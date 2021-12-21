«Севилья» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на игру чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» — «Барселона».



Ставка: «Севилья» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.



«Вечером в среду на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье сыграют «Севилья» и «Барселона». Это перенесённая игра испанской Примеры.

Где покажут матч «Севилья» — «Барселона»?

В этом матче напрашивается явная тенденция на тотал меньше. «Севилья» пропустила меньше всех в испанском чемпионате, к тому же у неё травмировался мотор атаки Лукас Окампос, нет Хесуса Наваса и Ламелы. Словом, много потерь у «Севильи», и в первую очередь они в атаке, которая и так у команды Лопетеги немного недоукомплектованная. Не зря «Севилья» забивает довольно мало, как для команды, которая идёт в группе лидеров. Между прочим, после того как «Реал» потерял очки в домашней игре с «Кадисом», «Севилья» снова вернулась в ситуацию, когда победы во всех матчах гарантируют ей чемпионство, как бы это забавно ни звучало.



С другой стороны, разница в классе между «Севильей» и «Реалом» составляет пропасть, поэтому не думаю, что здесь должна быть какая-то серьёзная борьба за чемпионство. Но конкретно в этой игре, я думаю, что вряд ли «Севилья» забьёт много. Впрочем, вряд ли забьёт много и «Барселона», которая забила в ворота аутсайдера «Эльче» два мяча. Но одно дело забить «Эльче» и совсем другое — играть против слаженной и качественной обороны «Севильи». Мне кажется, что «Барселоне» будет сложно забить даже один мяч. В итоге можно поставить на тотал меньше 2.5, но я выберу ставку на то, что «Севилья» не проиграет при тотале меньше 3.5.



«Барселона» без Фати и Педри вряд ли в состоянии выиграть на таком сложном выезде, как «Рамон Санчес Писхуан», — сказал Вишневский.

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