«Севилья» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч 4-го тура Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Севилья» — «Барселона».



Ставка: победа «Севильи» за 2.53.



«Перенесённый матч 4 тура чемпионата Испании. Безусловно, очень интересная ожидается игра. «Севилья» в этом году заявила о себе как о реальном претенденте на высокие места, в том числе и за чемпионство. Это главный преследователь «Реала», который в последнем туре потерял очки, сыграв вничью.



«Севилья» только что победила в упорнейшей и интереснейшей борьбе «Атлетико». Это очень важная победа во всех смыслах. Как с точки зрения турнира, так и в плане психологии.



«Барселона» выиграла 3:2 в последнем туре, хотя имела большое преимущество. На первые роли выходит молодежь, которая забила все голы. Коутинью или Люк де Йонг даже на замену не могут выйти. Хави сделал ставку на перспективу, чтобы молодые таланты получали все больше игровой практики и брали на себя игру. Они оправдывают надежды. Но все равно им нужно время. Против слабых команд получается забивать больше, чем пропускать. Но против «Севильи» будет очень и очень сложно. Повторюсь, «Барселона» только строится.



Думаю, что победит «Севилья». При этом «Барселона» играет интересно, свой гол забьет.



Поэтому предлагаю два варианта для ставок. Первый — ТБ (2,5), это не подлежит сомнению. Второй — это победа «Севильи», она сейчас на ходу, она опытнее и лучше. Ей будет важно обыграть «Барселону», — сказал Мор.

Где покажут матч «Севилья» — «Барселона»?

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