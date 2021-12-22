«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Лестер».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Это та стадия, когда большинство команд начинают относиться к этому турниру серьезно из-за близости трофея и путевки в еврокубки. Но я думаю, что это не случай «Ливерпуля», который сейчас оказался в непростой ситуации. Вся полузащита выбыла из строя у Клоппа, что уже повлияло на ход игры с «Тоттенхэмом», у ряда игроков Covid.



Даже если бы все игроки были в строю, то с большой долей вероятности играла бы вторая или полуторная команда. Но не такой длинный и качественный у Клоппа резерв, чтобы рисковать их состоянием перед более важными матчами АПЛ, тем более сейчас, после потери очков с «Тоттенхэмом». Уже три очка отставания от «Сити», и его нельзя делать больше. С большой долей вероятности здесь будет играть второй состав.



У «Лестера» десять дней не было практики, что в данном случае плюс. Для «Лестера» эта игра куда важнее, так как «лисы» сейчас находятся только в середине турнирной таблицы. Когда ты находишься всего в трех играх от победы в турнире и путевки в Европу, то надо за этот шанс цепляться. У «Лестера» много голодных до игр и голов игроков, которые должны предстать в лучшем свете. Но у «лис» тоже есть проблемы – выбыла вся защита.



Все это говорит о том, что обе команды забьют в этом матче. Я бы не лез здесь в результаты, а поставил на обе забьют. Мне кажется, что это оптимальная ставка, тем более что коэффициент, на мой взгляд, чуть выше, чем он должен был бы быть», — сказал Петросьян.

Прогноз на матч «Гранада» — «Атлетико» с коэффициентом 2.43.

Чего ждать от матча «Ливерпуль» — «Лестер»?

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.15.