«Эмполи» — «Милан»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Эмполи» – «Милан».



Ставка: победа «Милана» за 1.76.



«Эмполи» сыграет с «Миланом» в очередном туре чемпионата Италии. Хозяева поля, вернувшись в Серию А, закрепились в середине таблицы. Это достаточно «противная» команда, которая кусается. Может отобрать очки она у довольно многих соперников в Италии.



Собственно, сейчас «Эмполи» даже идёт на серии без поражений. Не знает этот клуб проигрышей уже в шести встречах кряду. А ведь он за это время встречался с вышестоящими «Фиорентиной» и «Наполи», которых, к слову, и обыграл – 2:1 и 1:0.

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«Эмполи» — средняя во всех отношениях команда. Она и не проигрывает с грохотом, но и крупно не побеждает. Часто выигрывает эта команда с минимальным отрывом в счёте.



«Милан» же, который ещё недавно лидировал в чемпионате, сейчас на третьей строчке. Он делит второе место с «Наполи». Однако «Интер» отрывается от них уже на четыре балла. Миланцы в последнем туре получили обидное поражение от неаполитанцев. Был в игре важный офсайд, который судьи «откапали». Мне кажется, ничейный результат в той встрече был бы справедливее.



Но тем не менее «Милан» всё ещё борется за скудетто. Конечно, клуб недоволен своим нахождением на третьей строчке. Думаю, команда Пиоли хочет уйти на зимний перерыв, опередив «Наполи».



Тут букмекеры дают интересный коэффициент на победу «Милана». Так что на неё я и предложу поставить», — сказал Калиниченко.

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