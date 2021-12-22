СКА — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.97.



«Несмотря на отсутствие сборников, то есть как бы самых сильных игроков обеих команд, они вышли из евроканикул весьма достойно. Питерцы дома разорвали «Спартак», а москвичи в далёких Хельсинках разрисовали под хохлому тамошних «джокеров». Дальше обе команды усилятся, и нас ждёт, вне всякого сомнения, потрясающий матч, да ещё и с приличным подтекстом.



Подтекст этот заключается в том, что соперники в текущем сезоне встречаются уже в третий раз, оба предыдущих были в ноябре с интервалом в две недели, обе прошли в Москве, и оба раза Москва была сильнее. Причём реально и значительно сильнее, правда, СКА аккурат в тот момент находился в глухом штопоре, «словив шесть взяток на мизере», то есть потерпев шесть поражений подряд. И матчи с ЦСКА были третьим и шестым поражениями подряд, после чего, собственно говоря, питерцы сперва перешли в горизонтальный полёт, а потом и вовсе попёрли вверх.



Внимательно отсмотрев первые матчи обоих соперников после европаузы, всё-таки делаю свой выбор в пользу Москвы. Даже отсутствие главного тренера если и повлияло на команду, то, пожалуй, в позитивном плане. Правда, у питерцев усиление сборниками будет посильнее, но всё равно… Предположу, что ЦСКА в итоге не мытьём, так катаньем наберёт два очка, а когда конкретно это случится, в основное время или в завершившейся под утро серии послематчевых буллитов, – тут гадать не возьмусь», — сказал Лебедев.

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