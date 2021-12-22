«Брентфорд» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка лиги «Брентфорд» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.85.
«Пчёлы» на сегодняшний день располагаются в середине турнирной таблицы АПЛ, набрав уже 20 баллов. В Кубке лиги команда смогла преодолеть сопротивление «Сток Сити» со счётом 2:1. В предыдущем туре чемпионата была одержана волевая победа над «Уотфордом» (2:1).
«Аристократы» длительное время шли на первой строчке в регулярном первенстве, однако поражение и два ничейных результата отбросили их на третью позицию. Обыграть не получилось ливерпульский «Эвертон» (1:1) и «Вулверхэмптон» (0:0), несмотря на тотальное превосходство.
На мой взгляд, хозяевам поля будет сегодня очень сложно и в любом составе приезжий коллектив будет фаворитом. Разница в классе футболистов всё-таки сильно различается и даже домашнее поле не поможет.
Кроме того, гости по-прежнему не растеряли своей физической формы. Конечно, они теряли очки, но играли в этих противостояниях потрясающе, просто не везло с реализацией», — сказал Павлюченко.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Интер» — «Торино».
Ставка на матч «Ливерпуль» — «Лестер».
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