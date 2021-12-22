СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА — ЦСКА.



Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 2.33.



«Жаль, что это армейское дерби не пройдёт на «Газпром-Арене» на открытом стадионе, где собиралось 70-80 тыс. зрителей. Но COVID на дворе, поэтому матч пройдёт в обычном дворце СКА, где соберётся максимально возможное число зрителей.



Обе команды очень хорошо начали играть после паузы на Евротур – СКА обыграл «Спартак», а ЦСКА в гостях «Йокерит». В этом матче будет хорошая проверка для игроков, которые хотят попасть на Олимпиаду. Они будут доказывать, чего они стоят.



Градус накала этого матча будет зашкаливать, поэтому непросто так коэффициент на победу СКА и ЦСКА примерно равный. Гадать над тоталами здесь тоже тяжело, потому что команды забивают не так много, не хочется верить в какую-то феерию шайб. Тем не менее я бы именно от тотала бы и сыграл.



Вспомним, что в этом сезоне ЦСКА уже дважды побеждал СКА со счётом 3:1 и 4:0. Мы и раньше помним, как ЦСКА постоянно выбивал СКА из плей-офф, т.е. в этой дуэли в последние годы большинство матчей остаётся за москвичами. Исходя из этого, я бы взял коэффициент 2.33 на то, что ЦСКА пробьёт тотал больше 2.5 шайбы. Если «Спартак» забил СКА две шайбы, то ЦСКА вполне сумеет сделать это трижды. При этом предсказать победителя этого матча я не берусь», — сказал Лысенков.

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