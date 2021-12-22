«Брентфорд» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинал Кубка лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси».
Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 2.18.
«Здесь намечается довольно интересная игра. Дело в том, что «Брентфорд» хорошо играет дома, почти все очки набирает именно на своём поле. Команда не борется за выживание, идёт в середине турнирной таблицы. Приезд такого гранда, как «Челси», — это очень большая мотивация. Поэтому хозяева совершенно точно не будут экономить силы.
В отличие от гостей, «Челси» после двух последних ничьих уже прилично отстаёт от «Манчестер Сити». С этим надо что-то делать. Тухелю нужно поправлять дела в чемпионате.
При этом у синих крупные проблемы с составом. Многие болеют ковидом, это очень сильно сказывается на игре команды.
Поэтому не удивлюсь, если стартовый состав гостей будет необычным. Полагаю, что те, на кого выпадает основная нагрузка, в этот день смогут отдохнуть.
Таким образом, «Брентфорд» будет заряжен, а «Челси» — не в лучшем составе. Поэтому думаю, что в основное время хозяева не проиграют. Скорее всего, после 90 минут будет ничья. Потом может быть всё что угодно. Но я поставлю на 1Х», — сказал Мор.
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