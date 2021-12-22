«Йокерит» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Йокерит» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Йокерита» с форой (-1.5) за 1.93.



«Йокерит» отвратительно завершил предыдущий участок регулярного чемпионата, проиграв два матча подряд (в том числе, кстати, и в Минске). А потом усугубил это уже после европаузы, достаточно безропотно уступив дома московским армейцам.



В свою очередь, минчане и уходили на каникулы победой (между прочим, над «Йокеритом») и вернулись с них, порвав в Риге тамошних «одноклубников». Казалось бы, фаворит ясен и «Йокериту», во избежание несчастного случая, лучше проводить предстоящий матч без зрителей и без телевидения, дабы не покрывать себя неизгладимым позором. Но «Не всё так просто в этом мире, Маша», — говорил герой Геннадия Хазанова.



«Джокеры» играли против ЦСКА без своих сборников. Армейцы играли тоже без сборников, но сборников у них, в принципе, в три раза меньше, чем у «Йокерита», который является базовым клубом сборной, по крайней мере, для Еврохоккейтура. То есть к матчу с «зубрами» финны должны прибавить, и прибавить достаточно серьёзно. А минчанам прибавлять некуда и потенциально они значительно слабее «джокеров».



Поэтому я всё-таки предположу домашнюю победу горячих финских парней, которые укатают «зубров», забьют на пару шайб больше при достаточно высоком тотале и в итоге победят в основное время», — сказал Лебедев.

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