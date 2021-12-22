«Брентфорд» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка английской лиги

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги «Брентфорд» – «Челси».
Ставка: победа «Брентфорда» с форой (+1) за 1.74.
«У «Челси» затянулся неудачный отрезок. Он начался с незапланированной потери очков на «Олд Траффорд», продолжился поражением от «Вест Хэма», потерей первого места в группе ЛЧ в Питере, ну а в последних двух турах АПЛ «Челси» потерял четыре очка в результате ничьих с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном». У команды творческий кризис – впереди создается всё меньше и почти ничего не залетает, а без выбывших атакующих игроков исправить положение сложно.
«Брентфорд» пропустил два последних матча АПЛ, и по идее игроки должны быть не только свежи, но и с должным настроем – всё-таки именно четвертьфинал с «Челси» был для них главным событием, предвкушаемым в последние недели. Так что, думаю, быстрая, агрессивная и кусачая команда Томаса Франка даст бой лондонцам.
В октябре «Брентфорд» уже чуть не отобрал очки у синих, но тогда везучий «Челси» увёз из гостей минимальную победу 1:0. Не уверен, что это удастся сделать снова», — сказал Петросьян.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».
Сможет ли «Ливерпуль» пройти «Лестер» в Кубке лиги?
- 22 декабря 2021
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:18
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 20 декабря 2021
-
19:00