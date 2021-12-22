«Брентфорд» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка английской лиги

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги «Брентфорд» – «Челси».



Ставка: победа «Брентфорда» с форой (+1) за 1.74.



«У «Челси» затянулся неудачный отрезок. Он начался с незапланированной потери очков на «Олд Траффорд», продолжился поражением от «Вест Хэма», потерей первого места в группе ЛЧ в Питере, ну а в последних двух турах АПЛ «Челси» потерял четыре очка в результате ничьих с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном». У команды творческий кризис – впереди создается всё меньше и почти ничего не залетает, а без выбывших атакующих игроков исправить положение сложно.



«Брентфорд» пропустил два последних матча АПЛ, и по идее игроки должны быть не только свежи, но и с должным настроем – всё-таки именно четвертьфинал с «Челси» был для них главным событием, предвкушаемым в последние недели. Так что, думаю, быстрая, агрессивная и кусачая команда Томаса Франка даст бой лондонцам.



В октябре «Брентфорд» уже чуть не отобрал очки у синих, но тогда везучий «Челси» увёз из гостей минимальную победу 1:0. Не уверен, что это удастся сделать снова», — сказал Петросьян.

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