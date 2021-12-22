СКА — ЦСКА: фрибет 1000 рублей к матчу КХЛ
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22 декабря пройдёт матч КХЛ между СКА и ЦСКА. Начало — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет 1000 рублей будет доступен в мобильном приложении сразу после установки.
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