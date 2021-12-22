РПЛ проведёт тендер среди букмекеров за право стать основным беттинг-партнёром

Сегодня, 22 декабря, состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания Российской Премьер-Лиги.
На встрече президент РПЛ Ашот Хачатурянц объявил участникам, что лига проведёт тендер среди букмекеров за право стать основным беттинг-партнёром. Конкурс будет состоять из двух этапов, а действующий партнёр БК «Лига ставок» на обеих стадиях получит право улучшить наивысшее предложение конкурентов на фиксированный регламентом процент, сообщает сайт Премьер-Лиги.
Также общее собрание упорядочило все ранее принятые решения по распределению расходов и доходов за сезон-2021/2022. В этот перечень входят доходы от реализации вещательных и коммерческих прав, расходы на финансирование системы VAR, разработка календаря РПЛ, техническая поддержка информационной электронной системы управления соревнованиями и прочие согласованные расходы.
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