«Авангард» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» или ничья за 1.53.
«Авангард» на домашней площадке показывает хорошие результаты, набирает много очков, но сейчас ему будет очень непросто, всё-таки в гости приезжает «Металлург», лидер Восточной конференции.
«Металлург» для меня фаворит, у него хорошие шансы на победу, но для ставки выберу более аккуратный вариант — «Металлург» не проиграет в основное время. Правда, в прошлом матче я также ставил на «Металлург», но он проиграл «Северстали», хотя вёл по ходу матча со счётом 3:0. Я уверен, что после такого досадного поражения магнитогорцы следующую встречу проведут максимально собранно и не станут расслабляться, даже если будут вести в счёте.
У «Авангарда» ситуация в прошлой игре была противоположная, он проигрывал «Торпедо» (0:2), но вырвал победу (3:2). «Авангард», так же как и «Металлург», один из фаворитов чемпионата, у него высококлассные игроки, которые могут перевернуть ход матча в свою пользу.
Предстоящий матч можно назвать репетицией плей-офф, обе команды хотят показать свой высокий уровень игры. Большого преимущества как по игре, так и по счёту ждать не стоит. Думаю, либо команды сыграют вничью, либо с разницей в одну шайбу выиграет «Металлург». Заброшенных шайб здесь будет достаточно, вероятный счёт встречи 3:3 или 4:4», — сказал Вуйтек.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Трактор» — «Северсталь».
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