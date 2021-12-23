«Адмирал» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ во Владивостоке

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Локомотив».



Ставка: ничья за 4.80.



«Тихой сапой, вроде бы совсем незаметно, «Адмирал» одержал уже три победы подряд, передав переходящий красный вымпел главного лузера КХЛ китайским товарищам. Да, конечно, две победы из трёх были одержаны над ближайшим географическим соседом, которого приморцы лупцуют почём зря, но третья-то была в Москве и над «Динамо»! Впрочем, это было ещё до европаузы, а значит, на ту победу можно наплевать и забыть.



Но нельзя забывать, что свой дальневосточный выезд, который волею календаря получается у «Локомотива» в самом мягком – ступенчатом режиме, ярославцы начали не ахти как, набрав всего одно очко в Новосибирске. Могли бы больше? Вряд ли, когда забиваешь всего одну шайбу. Стало быть, не всё у железнодорожников в атаке замечательно, и проблемы на Дальнем Востоке у них будут.



Но, несмотря на грядущие проблемы, посмею предположить, что совсем без штанов ярославцев из светлого града Владивостока не отпустят. То есть хотя бы ещё одно скромное очко, как в Новосибирске, они возьмут. Это и станет моим прогнозом, который следует сформулировать так: «Локомотив» во Владивостоке не проиграет в основное время. А как именно проиграет и проиграет ли вовсе – от таких мыслей воздержусь», — сказал Лебедев.

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