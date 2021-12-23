«Авангард» – «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Металлург» Магнитогорск.



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.63.



«Обе команды позавчера доигрались до овертайма. Вот только если в соперниках «Магнитки» была мощная, да ещё и сверхмотивированная «Северсталь», то «ястребы» дома не смогли справиться с одной из слабейших команд Запада. И это показательный контраст. Фаворитом матча считаю гостей. Они демонстрируют намного более содержательный хоккей и гораздо больше соответствуют статусу фаворита конференции.



С дисциплиной у уральцев тоже проблем не будет – после того, как они вели 3:0, но позволили «Северстали» добраться до овертайма. Такие уроки здорово повышают строгость игры в обороне на ближайшие пару матчей. «Авангард» же до сих пор не может выбраться из кризиса. Вряд ли они забьют «Металлургу» больше двух шайб. Ставим на победу «Металлурга» в матче», — сказал Емелин.

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