«Динамо» М — «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Динамо» за 1.82.



«Динамовцы — явные фавориты этой встречи и они не должны испытать особых проблем. Конечно, после перерыва на игры сборных «Динамо» проиграло дома «Сочи» (2:3 в ОТ), но я уверен, что москвичи соберутся после обидного поражения и сейчас выиграют в основное время. «Динамо» превосходит «Автомобилист» в классе, у динамовцев много классных игроков в атаке, и они смогут несколько раз поразить ворота соперника. Конечно, не думаю, что «Динамо» выиграет со счётом 4:0, но с разницей в две-три шайбы динамовцы одержат победу.



«Автомобилист» в прошлом матче проиграл дома «Барысу» (0:2), да и в целом в этом сезоне он идёт в середине таблицы на Востоке. «Авто» до конца регулярного чемпионата будет бороться за попадание в плей-офф. Думаю, шансы 60 на 40, что он попадёт в розыгрыш Кубка Гагарина.



Если говорить про результативность, то в этой игре будет пять-шесть заброшенных шайб, обе команды нацелены на атаку, никто не станет играть в закрытый хоккей, поэтому голы мы увидим», — сказал Вуйтек.

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