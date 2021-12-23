«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Авангарда» за 2.30.



«Поговорим о нашей родной Континентальной лиге, а точнее, о предстоящем матче «Авангард» — «Магнитка». То есть о встрече чемпиона с лидером. Лидер свой первый матч после европаузы выиграл, но как? «Северсталь» отыгралась с 0:3, и добивать её уральцам пришлось уже в овертайме за счёт превосходства в индивидуальном мастерстве игроков. Похоже, Илья Петрович в паузу дал своей команде серьёзные нагрузки, только-только с них снял, и на весь матч команды ещё не хватает.



У «Авангарда» — аналогичная картина, но с точностью до наоборот. В первом после каникул матче «ястребы» горели 0:2, но отыгрались и тоже победили в овертайме. Оба соперника играли дома, оба играли с представителями Западной конференции. У «Авангарда», правда, соперник был чуть попроще, ну, так и сам «Авангард» сейчас чуть попроще «Магнитки».



В общем, по всему выходит «битва галактик» с непредсказуемым итогом, так? Конечно, нет! Потому что предстоящий матч весьма предсказуем, достаточно посмотреть статистику личных встреч. А она нам говорит о том, что в 10 последних междусобойчиках в рамках регулярных чемпионатов КХЛ девять раз побеждали хозяева. Девять из 10! Разве этого недостаточно? На мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы спрогнозировать домашнюю победу «Авангарда». Причём победу в основное время, поскольку в матчах этих соперников дополнительное время случается ещё реже, чем гостевые победы», — сказал Лебедев.

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