«Динамо» М — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

Известный тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Автомобилист».
Ставка: ТМ 4.5 за 2.41.
«Что москвичи, что уральцы в последние полтора месяца очень непредсказуемы. Но исход этого матча ясен. «Динамо» явно сильнее по мастерству, и в случае полной самоотдачи победит без особых проблем. А самоотдача будет на высшем уровне – после шокового домашнего поражения от ХК «Сочи», приехавшего в Москву без Назарова, бело-голубые сделают все, чтобы реабилитироваться.
Вряд ли в матче будет заброшено больше четырёх шайб. Всё-таки «Автомобилист» и сам забивать не любит, и другим часто не даёт. У екатерибуржцев кризис идей в атаке, но навязать средний темп сопернику они способны. Выбираю ставку тотал меньше 4.5 шайбы», — сказал Емелин.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Металлург».
Ставка на матч «Куньлунь» — «Динамо Минск».
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