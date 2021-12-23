«Реал» — ЦСКА: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Евролиги
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Сегодня, 23 декабря, в баскетбольной Евролиге сыграют «Реал» и ЦСКА. Начало матча — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!
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