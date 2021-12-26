Россия — Швеция: фрибет 1000 рублей к матчу МЧМ-2022
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27 декабря сборные России и Швеции сыграют на групповом этапе МЧМ-2022. Начало — в 00:30 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!
Получить бонус — easy! Выполни три простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery.
2. Скачай приложение Bettery.
3. Пройди полную идентификацию.
После завершения всех процедур фрибет 1000 рублей будет автоматически доступен в мобильном приложении Bettery. Выигрывать — easy!
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