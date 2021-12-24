«Куньлунь» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.30.
«Братья-белорусы, хоть и уступили в Хельсинки, но выглядели там совсем неплохо, да и очко из столицы Финляндии увезли, что само себе говорит о потенциале «зубров» немало. Но в предстоящем матче не это главное, а тот факт, что и без того бедный и несчастный «Куньлунь» будет проводить второй матч подряд менее чем через сутки. А учитывая тот факт, что в составе китайской команды совсем не быстровосстанавливающиеся дети, а весьма солидные дяди, рассчитывать на то, что после «Торпедо» он будет свеженьким, как огурчик, не следует.
А это означает, что фаворит матча — «Динамо», и фаворит практически однозначный. И хоть статистика личных встреч никому никаких преимуществ не даёт — как конкретным командам, так и в соотношении «хозяева – гости» — по текущему игровому состоянию «зубры» превосходят будущих олимпиоников, у которых внезапно открылась возможность не продуть дома всем подряд с космическими счетами, а что-то где-то даже показать, весьма солидно. И это преимущество обязаны претворять в жизнь, зная, какую лютую борьбу за место под солнцем они сейчас ведут.
Итого: «Динамо» обязано брать два очка. Хоть раком, хоть боком, хоть подпрыгивая на палочке. Хоть в основное время, хоть в серии послематчевых буллитов. Обязано – и точка», — сказал Лебедев.
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