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Победа «Эдмонтона» над «Сиэтлом» в матче НХЛ принесла клиенту «Фонбет» 3,5 млн рублей

Победа «Эдмонтона» над «Сиэтлом» в матче НХЛ принесла клиенту «Фонбет» 3,5 млн рублей
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Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 2 млн рублей на матч регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл» — «Эдмонтон». Он выбрал для ставки победу канадского клуба с форой (0). Букмекер оценил вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.

Матч выдался равным и нервным для клиента букмекерской компании. После двух периодов счёт был равным — 3:3. Но в заключительном игровом отрезке «Эдмонтон» всё же смог склонить чашу весов в свою сторону. На 49-й минуте Фогеле вывел канадский клуб вперёд, а за 52 секунды до конца встречи уже пустые ворота хозяев льда поразил Коннор Макдэвид. В итоге 5:3 — победа «Эдмонтона».

Таким образом, ставка клиента «Фонбет» оказалась успешной. На выплату он получил 3,5 млн рублей.

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