Эксперты назвали шансы России выиграть хоккейный МЧМ-2022

С 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире пройдёт молодёжный МЧМ-2022. Букмекеры оценили шансы команд победить.
По оценке аналитиков, фаворит — сборная Канады. Поставить на «кленовых листьев» можно с коэффициентом 2.20. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2200 рублей.
Следом идёт сборная США (4.00), чуть ниже оценили шансы сборных России и Швеции (по 7.00). Пятёрку основных претендентов замыкает команда Финляндии (9.00).
Заключить пари на сборную Чехии предлагается за 12.0. Практически никаких шансов букмекеры не оставляют Германии, Швейцарии (по 50.0), Словакии (70.0) и Австрии (150.0).
Поставить на то, что сборная России выйдет в финал, можно за 3.10, попадание в полуфинал доступно за 1.65.
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