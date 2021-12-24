Эксперты назвали шансы России выиграть группу дивизиона B Лиги наций

В четверг, 16 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка Лиги наций УЕФА — 2022/2023. Сборная России выступает во втором по силе дивизионе — B. Соперниками команды Валерия Карпина стали команды Албании, Израиля и Исландии. Чтобы выйти на элитный уровень А, нашей команде нужно победить в своём квартете.
Букмекеры считают нашу сборную фаворитом. Поставить на победу сборной России в группе можно с коэффициентом 1.75. Главным конкурентом аналитики считают команду Израиля, на неё можно поставить за 4.50. Шансы Албании оценивают коэффициентом 7.00, а на Исландию можно поставить за 7.50.
Поставить на то, что команда Валерия Карпина выиграет все домашние матчи, можно за 4.50. Пари на победу российской сборной во всех 6 матчах принимают за 25.00.
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