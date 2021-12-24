Доминик Палан — Карим аль Аллаф: прогноз Тимура Волкова на матч турнира в Дохе

Профессиональный каппер Тимур Волков дал прогноз на матч турнира в Дохе Доминик Палан — Карим аль Аллаф.



Ставка: ТБ 21 за 1.78.



«В четвертьфинале сразятся игроки из Чехии и Сирии: Доминик Палан против Карима аль Аллафа.



В этом матче линия вышла с небольшим преимуществом в пользу Карима. Но спустя восемь часов она зеркально перевернулась. Я согласен с тем, что фаворита в этой игре назвать сложно, думаю больше в пользу чеха, но ставить на него не рискнул бы.



Оба в хорошей форме и на этом турнире успели одержать одну лёгкую и одну трудную победу. Сириец в этом году приятно удивляет, начав играть лишь в сентябре, но за это время сумел победить крутого юниора Монтеса, Гарсияна, Никлас-Салминена и прилично зарубиться с Синклэйром и Кумаром.



Палан также проводит хороший для себя сезон и в данный момент находится на пике своей формы. На двух декабрьских турнирах он одержал пять побед при одном поражении.



В сегодняшнем матче я жду плотную и равную борьбу. Оба игрока находятся в хороших кондициях и по общему уровню достаточно близки друг другу. Мне кажется, тотал в 21 гейм будет пробит», — сказал Волков.