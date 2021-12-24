«Амур» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 25 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.52.



«В настоящее время в Континентальной лиге, похоже, есть две команды, которые наигрались в хоккей. Первая – это «Северсталь», у которой теперь действующая серия из пяти поражений. А вторая – «Амур», у которого таких поражений четыре. «Северсталь» хоть проигрывает вышестоящим командам, а «Амур» – либо тем, кто вовсе не попадает в зону плей-офф, либо стоит там одной ногой в готовности к вылету.



И вот теперь в Хабаровск жалует «Локомотив», элегантно грохнувший во Владивостоке «адмиралов», которые, в свою очередь, у «Амура» выиграли два раза подряд. Понятно, что во взаимоотношениях географических соседей всегда много принципиальных моментов, но даже с учетом этого та легкость, с которой железнодорожники разобрались с приморцами, должна заранее нести в Хабаровск ожидание страшного.



Плюс, конечно же, статистика личных встреч, согласно которой у ярославцев более чем двукратное преимущество по числу побед в «междусобойчиках». Плюс чувство мести, которое железнодорожники должны затаить в себе с 7 ноября, когда «Амур» обыграл их на глазах своих болельщиков. Всё это вместе позволяет мне спрогнозировать «Я мстю, и мстя моя ужасна» в исполнении «Локомотива». То есть победу в основное время с преимуществом минимум в пару шайб. А если кураж ярославского воротчика Даниила Исаева с предыдущего матча сохранится, то нельзя исключать и второй «сухарь» подряд», — сказал Лебедев.

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