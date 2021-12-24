Победа «Тюрк Телекома» в баскетбольном Еврокубке принесла клиенту Фонбет 3.2 млн рублей

Клиент букмекерской компании Фонбет сделал ставку на матч баскетбольного Еврокубка между итальянским «Тренто» и турецким «Тюрк Телекомом». Он рискнул суммой в 2.25 млн рублей, выбрав ставку на победу турецкой команды. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 1.42.



Первая половина матча прошла в равной борьбе, но «Тюрк Телеком» всё время был немного впереди. После первой четверти преимущество гостей составляло два очка, а после второй — пять. Решающий рывок турки сделали в третьей десятиминутке, выиграв её со счётом 22:18. Соответственно, перед последним игровым отрезком преимущество гостей составило девять очков. В заключительной четверти итальянцы смогли отыграть три очка, но по итогам матча победу одержал «Тюрк Телеком» — 76:70.



Таким образом, ставка клиента БК Фонбет оказалась удачной. На выплату он получил 3 195 000 рублей.