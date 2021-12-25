«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Автомобилист».

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.11.

«Сегодня мы поговорим о матче КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Команды — олигархи Востока, но находятся на принципиально разных позициях.



«Автомобилист» прокололся с канадским тренером, и только когда пришёл Заварухин, стало что-то получаться. Но всё равно команда пока находится на границе плей-офф, так что каждое очко очень важное.



У «Салавата» тоже был некий спад, но сейчас команда наладила игру, обыграла «Адмирал», «Сочи», «Ак Барс», «Куньлунь», но неожиданно проиграла «Спартаку» по буллитам. В «Салавате» доминирует финская диаспора. После того как НХЛ отказалась от участия в Олимпиаде, у всех игроков КХЛ из разных стран появилась сумасшедшая мотивация проявить себя. Я надеюсь, что нас ждёт искромётный хоккей, так как у игроков появился стимул, ведь можно попасть в олимпийский состав и исполнить мечту жизни.



Здесь очень трудно предсказать победителя. Хочется поставить на «Салават», но «Автомобилисту» очки важнее, ему вообще нельзя проигрывать. У уфимцев отличное большинство, поэтому надо поставить здесь на тотал. Верю, что мастерство основных игроков Уфы своё дело скажет и будет заброшено не менее шести шайб. Такой мой прогноз».