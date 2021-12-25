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«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
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Самый успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек дал свой прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.82.

«В этой игре, конечно, «Салават Юлаев» — фаворит, он сможет одержать уверенную победу на своём льду. Уфимцы превосходят соперника в классе, не зря они являются одними из лидеров Востока, а «Автомобилист» ведёт борьбу за попадание в плей-офф.

«Автомобилист» в прошлой игре проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:7, также в той игре он сильно уступил сопернику по броскам. Для подопечных Николая Заварухина это уже третье поражение подряд, видимо, команда находится на спаде. Сейчас в игре против сильного соперника «Автомобилисту» не удастся прервать эту серию.

«Салават» победит в основное время, забьёт три-четыре шайбы в ворота соперника, в целом у Уфы очень сильная атака. У «Автомобилиста» сейчас есть проблемы с заброшенными шайбами, так что здесь ставлю на победу хозяев в основное время».

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