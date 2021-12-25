«Ак Барс» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Северсталь».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.09.

«Невыносимая пытка Андрея Разина олигархами продолжается. Все клубы проходят через это в течение сезона, и мало кто из команд второго эшелона, не говоря уже о тех, кто ниже, выходит из этого испытания с высоко поднятой головой. А вот на четвереньках, с разбитой мордой и утраченными надеждами – это сколько угодно.



Очень хорошо, что «Северсталь» своевременно обзавелась весьма приличной подушкой безопасности, и даже пять поражений подряд не только не выкинули её из зоны плей-офф, но и вовсе не смогли сильно поколебать завоёванные позиции. Дальше, конечно, будет полегче, поскольку олигархи начнут разбавляться командами попроще, но не потерять бы к тому времени победный тонус, который Разин с таким трудом прививал своей команде.



А пока с «Ак Барсом», да ещё в Казани, череповчанам ничего не светит. «Большие татары» выходят на пик формы, то есть становятся страшными для любого («Трактор» подтвердит). Поэтому без особого напряжения спрогнозирую домашнюю победу «больших татар», не слишком простую, но и не излишне напряжную, одержанную в основное время и с перевесом в пару шайб».