«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Тимура Журавеля на матч АПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Лестер».

Ставка: победа «Манчестера» и тотал больше 2.5 мяча за 1.60.

«Добро пожаловать в Англию, где повседневная жизнь выглядит обычно, как будто нет никакой пандемии, если находится на улице. Тем не менее матчи АПЛ переносятся, а клубы как-то безответственно относятся к делу. Они распустили своих игроков, они массово заражаются – всё это крайне неприятно. Хотя, как вы знаете, АПЛ отказалась от глобальной приостановки турнира, матчи будут играться.



В частности, состоится матч «Манчестер Сити» — «Лестер», на который нам надо сделать прогноз. «Лестер» только что в драматичной борьбе вылетел из Кубка английской лиги, пропустив на последней минуте основного времени, а потом проиграл по пенальти. Совершенно очевидно, что «Лестер» заваливает сезон, ему сейчас уже некуда отступать. Думаю, что против «Сити» в гостях они дадут бой, так как они уже прошли какую-то крайнюю точку. Я буду исходить из того, что «Лестер» в гостях на «Этихаде» забьёт.



«Манчестер Сити» набрал сумасшедший ход, он выигрывает, причём крупно. Мне кажется, что он выиграет и у «Лестера» тоже. Мы сделаем на этот матч мою любимую ставку – победа «Манчестер Сити» через верх. Непременно гол «Лестера» состоится, а «Сити» забьёт больше. Таким образом, мы с вами получим результативную победу команды из Манчестера».

Где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Лестер»?

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Норвич» — «Арсенал».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Астон Вилла» — «Челси».