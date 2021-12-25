«Ак Барс» — «Северсталь»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча, какой канал покажет

25 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь». Начало встречи — в 17:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на канале «KHL».

Ранее эксперты дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.63, а успех «Северстали» оценён экспертами в 5.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.05.

Аналитики также считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.23. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.84. Гол каждом периоде доступен с коэффициентом 1.86, вероятность серии буллитов оценена в 9.10.

Прогноз на матч «Динамо» — «Торпедо».



Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо Минск».



Прогноз на матч «Ак Барс» — «Северсталь».