Россия — Швеция: когда состоится матч МЧМ-2022, во сколько начало, кто победит

26 декабря стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею в Канаде, откроет турнир встреча молодёжных сборных Финляндии и Германии. Сборная России встретится со сборной Швеции 27 декабря ночью. Первое вбрасывание состоится в 00:30 мск.

Букмекеры уже дали свой прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу российской команды в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.74. Со ставки в 1000 рублей выигрыш составит 2740 рублей. Успех шведской сборной оценён экспертами коэффициентом 2.41. Поставить на ничью можно за 4.45.

Аналитики сомневаются, что матч МЧМ-2022 Россия — Швеция получится результативным. Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а если команды на двоих забросят меньше шести шайб, сыграет коэффициент 1.99. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.57.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Швеция.

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