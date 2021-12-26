Россия — Швеция: эксперты назвали фаворита матча МЧМ-2022 по хоккею

27 декабря в Эдмонтоне состоится матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция. Начало встречи — в 00:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Швеция.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной Швеции в основное время можно с коэффициентом 2.41, успех сборной России идёт за 2.74. Ничья по итогам 60 минут доступна в 4.45.



Букмекеры считают, что матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция 27 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 голов идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 голов — за 2.69.

Гол в первые восемь минут идёт за 1.96, ИТБ 0.5 очка Матвея Мичкова — за 1.60.

Итоговая победа сборной России оценивается в 1.98, успех Швеции с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 1.90.

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