Россия — Швеция: где смотреть матч МЧМ-2022, во сколько начало, какой телеканал покажет

27 декабря в Эдмонтоне состоится матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция. Начало встречи — в 00:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Швеция.
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной Швеции в основное время можно с коэффициентом 2.41, успех сборной России идёт за 2.74. Ничья по итогам 60 минут доступна в 4.45.
Букмекеры считают, что матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция 27 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 голов идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 голов — за 2.69.
Гол в первые восемь минут идёт за 1.96, ИТБ 0.5 очка Матвея Мичкова — за 1.60.
Итоговая победа сборной России оценивается в 1.98, успех Швеции с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 1.90.
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