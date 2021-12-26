Чехия — Канада: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2022 по хоккею в Эдмонтоне

Чешский тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Чехия — Канада.

Ставка: победа Канады с форой (-3) за 1.44.

«Конечно, здесь явными фаворитами являются канадцы, так как на этом чемпионате мира они играют дома. Однозначно Канада выиграет, она сейчас главный фаворит чемпионата, и против любой сборной она фаворит. Возможно, по ходу чемпионата кто-то удивит и сможет ей что-то противопоставить, но также не исключено, что канадцы смогут уверенно выиграть турнир.



У Чехии в составе есть несколько сильных игроков, которые вызывались даже в основную сборную, но это всего несколько таких игроков, а у канадцев практически весь состав собран из очень мастеровитых исполнителей. Канада во всех линиях лучше, и она будет иметь большое преимущество по ходу матча.



В стартовой игре, я думаю, наша сборная попробует сыграть в атакующем стиле, по крайней мере, она начнёт так игру, а потом уже тренерский штаб будет вносить изменения, в зависимости от хода матча. Чехии важно хорошо провести первый период, так как Канада с самого старта окажет сильное давление, например, в товарищеском матче с Россией канадцы уже в первом периоде повели со счётом 4:0.



Канадцы подойдут к этой игре с высоким настроем, они хотят уверенно начать турнир, и думаю, они разгромят нашу команду примерно 6:3 или 6:2. В целом получится результативный хоккей, но Чехия, конечно, вряд ли забьёт больше двух шайб».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Швеция.

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