«Манчестер Сити» — «Лестер»: где будет трансляция, время начала матча АПЛ

26 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Начало игры — в 18:00 мск. Прямая трансляция встречи состоится «Okko Спорт»

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех команды из Лестера оценён экспертами в 18.00. Ставки на ничью принимаются за 8.40.

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.06, на гол в первые 15 минут — за 2.60.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Манчестер Сити» — «Челси».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Астон Вилла» — «Челси».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Норвич» — «Арсенал».